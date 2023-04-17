Синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода цього тижня
Цього тижня в Україні прогнозують помірну температуру повітря, по ранках буде холодно, вдень помірно тепло, місцями можливі дощі
Про це інформує Наталка Діденко.
18 квітня очікується помірна температура повітря, протягом дня +12...+15°C, на заході місцями +9...+12°C, найтепліше буде у південній частині - до +17...+20°C.
Дощі більш ймовірні на заході та південному заході України, на решті території - вогко, хмарно, проте без істотних опадів.
У Києві завтра опади якісь серйозні малоймовірні, денна температура повітря крутитиметься поблизу +13...+14°C.
Неділя буде в Україні свіжою, вночі та вранці холодно, вдень помірно тепло. Періодичні дощі залишаються.
Ситуація з паводком, весняним водопіллям залишається складнуватою, вода прибуває.
- З 24 по 26 березня у столиці науковці зафіксували шість рекордних показників температури повітря.
- 29 березня, у столиці зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру - 17 м/с (61 км/год).
- За добу, 5 квітня, у столиці випала найбільша кількість опадів за майже сотню років - 20,6 мм. Останній рекорд зафіксували 1933 року.
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