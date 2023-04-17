Синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода цього тижня

Про це інформує Наталка Діденко.

18 квітня очікується помірна температура повітря, протягом дня +12...+15°C, на заході місцями +9...+12°C, найтепліше буде у південній частині - до +17...+20°C.

Дощі більш ймовірні на заході та південному заході України, на решті території - вогко, хмарно, проте без істотних опадів.

У Києві завтра опади якісь серйозні малоймовірні, денна температура повітря крутитиметься поблизу +13...+14°C.

Неділя буде в Україні свіжою, вночі та вранці холодно, вдень помірно тепло. Періодичні дощі залишаються.

Ситуація з паводком, весняним водопіллям залишається складнуватою, вода прибуває.