Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у telegram.

За її словами, синоптичний тиждень розпочнеться в Україні вітряною погодою.

"Пориви південного вітру досягатимуть штормових значень, тому уникайте тривалого перебування під хиткими конструкціями, високими будинками, старезними скрипучими тополями", - попередила Наталка Діденко.

Температура повітря 16 січня - від -3 до +4 градусів. Дощ, можливо з мокрим снігом, буде на заході, переважно мокрий сніг - на сході України. У решті областей - без істотних опадів.

У Києві 16 січня сильний південний вітер. Без опадів. Максимальна денна температура +1+3 градуси.

"Далі по тижню - тепліше", - пообіцяла Наталка Діденко.

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