Синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, коли в Україну прийде потепління
У понеділок, 16 січня, в Україні очікується вітряна погода, на зміну якій впродовж тижня прийде потепління
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у telegram.
За її словами, синоптичний тиждень розпочнеться в Україні вітряною погодою.
"Пориви південного вітру досягатимуть штормових значень, тому уникайте тривалого перебування під хиткими конструкціями, високими будинками, старезними скрипучими тополями", - попередила Наталка Діденко.
Температура повітря 16 січня - від -3 до +4 градусів. Дощ, можливо з мокрим снігом, буде на заході, переважно мокрий сніг - на сході України. У решті областей - без істотних опадів.
У Києві 16 січня сильний південний вітер. Без опадів. Максимальна денна температура +1+3 градуси.
"Далі по тижню - тепліше", - пообіцяла Наталка Діденко.
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