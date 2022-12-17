Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у telegram.

За її словами, у неділю українцям варто чекати на похолодання.

Температура повітря знизиться на заході до -3...-8 градусів, на Півночі до -1...-4, у центрі на Вінниччині до -3 градусів, на решті території побуде 0...+4. На Харківщині очікується +3, на Луганщині та Донеччині - до +7+10 градусів. На Півдні від +2+4 на Одещині до +10 на Запоріжжі.

У Києві у неділю буде сухо та вітряно - 2...-4 морозу.

"Там, куди раніше прийде мороз, передбачається сильна ожеледиця. Опади впродовж неділі в Україні малоймовірні - передишка. Вітер задуватиме з північного заходу та з півночі.

І таки задуватиме, а не повіватиме. Тобто, буде сильним, некомфортним", - написала Наталка Діденко.

Вона додала, що надалі похолодання посилиться.

"Миколая та вівторок обіцяють нам морози, але з середи тепла Атлантика знову перемагатиме", - пообіцяла Наталка Діденко.

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