Синоптики попередили про град, грозові дощі та шквали 6 липня
Грозові дощі та шквали накриють більшість регіонів Україну у вівторок, 6 липня
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
У західних областях синоптики обіцяють +26°C...+28°C, водночас у Львові буде трохи холодніше, +25°C...+27°C, а на Закарпатті – спекотніше, +28°C...+30°C. Подекуди можливі опади. Швидкість вітру – 5-10 м/с.
На сході й півдні ймовірність дощу вища. Крім того, там прогнозують грози. Оминуть вони лише Крим. Стовпчики термометрів будуть на рівні +25°C...+27°C.
На півночі температура повітря прогріється до +26°C...+29°C. Мешканців цих областей також попереджають про дощі.
У Центральній Україні буде трохи спекотно,+27°C...+29°C. В областях синоптики прогнозують грози.
В окремих районах очікуються град та шквали 15-20 м/с. Вітер буде північно-східний, 5-10 м/с.
У Києві 6 липня йтиме невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17°C...19°C, вдень 27°C...29°C.
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