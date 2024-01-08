Сирна запіканка з яблуками: рецепт корисного смаколику
Сирна запіканка з яблуками – чудовий вибір для тих, хто шукає смачну та здорову страву. Цей рецепт об'єднує в собі користь сиру та яблук, створюючи гармонію
Це страва поєднує в собі ніжну текстуру сиру зі солодким присмаком яблук. Сирна запіканка стане чудовим завершенням будь-якого обіду або прекрасним варіантом для святкового столу, даруючи справжню кулінарну насолоду. Дозвольте собі насолодитися цією простою, але надзвичайно смачною запіканкою, що точно підкорить ваші смакові рецептори та збагатить раціон.
Сирна запіканка з яблуками
- сир кисломолочний (будь-якої жирності) - 500г
- цукор – 6 ст. л.
- курячі яйця - 4 шт.
- манна крупа – 6 ст. л.
- ванільний цукор - 1/2 пак.
- яблука – 2 шт.
- вершкове масло (для змащування форми)
- цукрова пудра (для подачі)
Сирна запіканка з яблуками. Покроковий рецепт приготування:
- Збиваємо вінчиком яйця з цукром та ванільним цукром 2-3 хвилини.
- Сир кисломолочний перебиваємо блендером до однорідної маси. Додаємо цукрово-яєчну суміш та манку, добре перемішуємо. Залишаємо заготовку на 20 хвилин, щоб манка набухла.
- Тим часом підготуємо яблука. Миємо, очищаємо шкірку та нарізаємо невеликими кубиками.
- Додаємо яблука до сирної заготовки, перемішуємо.
- Змащуємо форму для випікання вершковим маслом. Викладаємо тісто у форму та розрівнюємо. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 30-35 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою.
- Запіканку можна прикрасити цукровою пудрою.
Смачного!
Фото: Freepik
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