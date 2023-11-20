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Ніжні сирники в духовці: простий рецепт приготування
Сирники - ніжні й солодкі сподобаються всім без винятку, а також приємно здивують своїм смаком. Сирники варто подавати до столу із медом, варенням, сметаною. Діти не бажають їсти звичайний сир, але смачна сирна страва часто припадає їм до смаку. А для батьків це чудова нагода нагодувати своїх малюків поживною стравою
Інгредієнти для приготування сирників:
- кисломолочного сиру - 200 г
- три столові ложки цукру
- п’ять столових ложок сметани
- два яйця
- три столові ложки манки
- дві столові ложки м'якого вершкового масла
- одна чайна ложка розпушувача
- маленька пачка ванільного цукру
Інструкція з приготування сирників в духовці:
- змішуємо сир з цукром та яйцями
- додаємо сметану
- додаємо м'яке вершкове масло
- додаємо манку, розпушувач
- перемішати до однорідної консистенції
- залишаємо на 20 хв.
- викладаємо масу у формочки
- випікаємо в духовці 20 хв. при температурі 180°С.
Смачного!
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