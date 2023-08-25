Сирський відвідав позиції ЗСУ на Куп’янському і Лиманському напрямках

Про це повідомляє Military Media Center.

"Після місяця жорстких боїв та понесених значних втрат на Куп’янському і Лиманському напрямках, противник здійснює перегрупування своїх сил та засобів, одночасно перекидаючи з території РФ знову сформовані бригади та дивізії. Головна мета цих заходів - підвищення рівня бойового потенціалу та поновлення активних наступальних дій", - йдеться у повідомленні.

Російські терористи продовжують застосовувати авіацію, артилерію та міномети. У таких умовах українське військове керівництво повинно оперативно вживати всіх заходів для зміцнення оборони на загрозливих напрямках і просунутися вперед там, де це можливо.

"Для реалізації цих завдань була спланована моя чергова робоча поїздка на Куп'янський та Лиманський напрямки. В ході роботи спільно з командирами оперативно-тактичних угруповань та командирами бригад були прийняті всі необхідні рішення та вжиті заходи для посилення нашої оборони і відбиття ворожих атак", - йдеться у заяві Сирського.