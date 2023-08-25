Сирський відвідав позиції ЗСУ на Куп’янському і Лиманському напрямках
Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський відвідав позиції ЗСУ на Куп’янському і Лиманському напрямках
Про це повідомляє Military Media Center.
"Після місяця жорстких боїв та понесених значних втрат на Куп’янському і Лиманському напрямках, противник здійснює перегрупування своїх сил та засобів, одночасно перекидаючи з території РФ знову сформовані бригади та дивізії. Головна мета цих заходів - підвищення рівня бойового потенціалу та поновлення активних наступальних дій", - йдеться у повідомленні.
Російські терористи продовжують застосовувати авіацію, артилерію та міномети. У таких умовах українське військове керівництво повинно оперативно вживати всіх заходів для зміцнення оборони на загрозливих напрямках і просунутися вперед там, де це можливо.
"Для реалізації цих завдань була спланована моя чергова робоча поїздка на Куп'янський та Лиманський напрямки. В ході роботи спільно з командирами оперативно-тактичних угруповань та командирами бригад були прийняті всі необхідні рішення та вжиті заходи для посилення нашої оборони і відбиття ворожих атак", - йдеться у заяві Сирського.
- Російські окупанти протягом доби, 25 серпня, намагалися наступати на трьох напрямках: на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському. На фронті відбулося 35 бойових зіткнень.
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