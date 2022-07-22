Система дій на полі бою поступово складається на нашу користь, - Згурець

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"На сьогодні використання артилерії та РСЗВ продовжується майже по всім ділянкам зіткнення і на Харківщині, і на Миколаївщині. Це відповідає загальній стратегії російських терористів - знищувати все, куди дотягується їхня артилерія, як по цивільних об'єктах, так і по військових", - зазначив Згурець.



Військовий експерт переконаний, що наступальний потенціал російської армії на сьогодні вичерпаний. Такі висновки підтверджуються й іноземними спецслужбами, і заявами Залужного у перемовинах з Міллі.



"Але це не означає, що істеричні дії з використанням авіації, артилерії ворог не буде продовжувати. Головне, щоб ми знайшли швидку та ефективну відповідь. І, власне, такі відповіді, за допомогою наших західних союзників, лунають все частіше. Система дій на полі бою поступово вже складається на нашу користь. До речі, Інститут вивчення війни у сьогоднішньому звіті написав про те, що можливо ситуація буде розвиватися так, що якесь чергове оперативне перемир'я буде здійснено без захвату Слов'янська та Бахмута. Саме зараз російські сили сконцентровані на захоплення цих міст, які насправді їм не вдасться здобути, тому що система оборони на цих ділянках якісніше, ніж за іншими напрямками", - пояснив Сергій Згурець.

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