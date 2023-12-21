"Ситуація критична": офіцер "Легіону Свободи" Морозов сказав, як під Авдіївкою нівелювати перевагу ворога в живій силі

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація дійсно критична. Дійсно є накопичення живої сили з боку ворога. Усі минулі тижні відбувалися штурми саме живою силою противника. Але достатня кількість артилерійських снарядів і дронів-камікадзе може нівелювати цю перевагу ворога в будь-який момент", - наголосив Морозов.

За словами офіцера "Легіону Свободи", окупанти не можуть взяти під контроль Авдіївську промзону.

"Наразі тут плюсова температура, все тане, шалена кількість води є на нашій ділянці. Відповідно, штурмові дії ворога зменшуються, тому що поля непрохідні. Важка ситуація залишається на промзоні. Окупанти перетворюють її на сіру зону, але вони не можуть взяти її під контроль. Наразі Сили оборони стримують ворога, ліквідовуючи загарбників. Ворог б'є по флангах і в лоб по промзоні", - додав Морозов.

ЗСУ продовжують утримувати оборону навколо Авдіївки, а також протягом останньої доби контратакували біля міста.

Українські військові продовжують стійко тримати оборону біля Авдіївки Донецької області та нищити ворога - 1080 окупантів за добу.









