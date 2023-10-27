"Ситуація на десятиліття, постійно знаходимо вибухівку": голова Ізюмської РВА розповів про розмінування території
Голова Ізюмської районної військової адміністраці Степан Масельський розповів, що в області зберігається високий рівень мінної небезпеки
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".
"2 дні тому чоловік пішов в поле обстежити ділянку землі і підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі, на жаль насмерть", - розповів Масельський.
За його словами, ця ситуація на десятиріччя, бо обстежити територію, яка була "забруднена" окупантами на сьогоднішній день неможливо.
"Ми обстежили місця масового перебування людей. Сьогодні проводиться розмінування критичної інфраструктури, сапери працюють за викликами людей. Ми постійно знаходимо вибухонебезпечні предмети. По лінії зіткнення багато розтяжок та мін. Ситуація складна, над цим потрібно постійно працювати", - зазначив Масельський.
- Нагадаємо, Уряд Швейцарії надасть Україні понад 100 мільйонів євро на потреби гуманітарного розмінування упродовж наступних 4 років.
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