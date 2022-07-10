Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в телеграм.

Як зазначив голова ОВА, запеклі бої наразі продовжуються у Бахмутському районі.

“У Сіверську під обстріл потрапив приватний сектор – один будинок зруйновано, багато пошкоджених. Також ушкоджень зазнала одна багатоповерхівка. Достеменно відомо про двох загиблих у місті за добу”, - написав Кириленко.

Також у повідомленні зазначається, що російські війська обстріляли з артилерії Вугледарську та Очеретинську громади. Повідомляється про двох поранених цивільних.

Павло Кириленко також зауважив, що під небезпекою знаходяться громади з відносного тилу.

“Черкаська громада була обстріляна з "градів" – без постраждалих. В Іллінівській громаді від артобстрілу зайнялася пожежа на пшеничній ниві“, - написав він.

Нагадаємо, у Часовому Ярі на Донеччині під завалами 5-поверхівки загинуло щонайменше 15 людей.

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