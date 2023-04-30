"Ситуація на фронті, саміт НАТО, зброя": Зеленський понад годину розмовляв телефоном з Макроном
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном
Про це повідомляє офіційний сайт президента України.
Розмова президентів України та Франції тривала понад годину. Зеленський подякував Макрону за підтримку в умовах повномасштабної російської агресії.
"Швидкість і конкретність реагування – це дуже важливо, це те, що значно посилює наші можливості. Цінуємо підтвердження Францією надання нашим Збройним Силам потужного бронетанкового пакету", – сказав Зеленський.
Також президент України розповів про ситуацію на фронті, перспективи її розвитку у травні-червні та зробив акцент на першочергових потребах українських сил оборони.
"Окрему увагу було приділено підготовці до саміту НАТО у Вільнюсі, на якому мають бути ухвалені сильні та конкретні рішення щодо гарантій безпеки для нашої держави та започатковано процедуру запрошення України до НАТО", - повідомили в Офісі президента України.
Там додали, що співрозмовники обговорили взаємодію в роботі з іншими міжнародними партнерами щодо консолідації їх підтримки української формули миру, скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів та узгодили наступні кроки у межах двостороннього діалогу.
- 18 квітня повідомлялося, що Емманюель Макрон нібито хоче звернутись до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів між Росією та Україною вже цього літа.
- 24 квітня агенція Bloomberg написала, що США незадоволені ініціативою Емманюеля Макрона, який виступив за посередництво Китаю у переговорах між РФ та Україною про припинення війни.
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