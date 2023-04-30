Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

Розмова президентів України та Франції тривала понад годину. Зеленський подякував Макрону за підтримку в умовах повномасштабної російської агресії.

"Швидкість і конкретність реагування – це дуже важливо, це те, що значно посилює наші можливості. Цінуємо підтвердження Францією надання нашим Збройним Силам потужного бронетанкового пакету", – сказав Зеленський.

Також президент України розповів про ситуацію на фронті, перспективи її розвитку у травні-червні та зробив акцент на першочергових потребах українських сил оборони.

"Окрему увагу було приділено підготовці до саміту НАТО у Вільнюсі, на якому мають бути ухвалені сильні та конкретні рішення щодо гарантій безпеки для нашої держави та започатковано процедуру запрошення України до НАТО", - повідомили в Офісі президента України.

Там додали, що співрозмовники обговорили взаємодію в роботі з іншими міжнародними партнерами щодо консолідації їх підтримки української формули миру, скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів та узгодили наступні кроки у межах двостороннього діалогу.