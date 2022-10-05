Таку думку він висловив в етері телеканалі "Еспресо".

"В росіян немає потенціалу втримати Херсон конвенційними засобами. Мені здається, що ситуація на правому березі Дніпра вирішиться не в Херсоні, а за Бериславом. Оскільки, якщо Збройні сили України зараз звільнять Берислав і візьмуть під контроль вихід до Каховської ГЕС, то в росіян завершиться те невеличке постачання, яке в них було. Звісно вони будуть щось перекидати поромами, однак цей спосіб логістики буде під вогневим контролем ЗСУ", - пояснив Трегубов.

Офіцер ЗСУ вважає, що для того, щоб утримати Херсон Путін знову буде погрожувати ядерною зброєю.

"Після того, як ЗСУ звільнять Берислав, все угруповання російських військ в Херсоні буде замкнене. І це стосується постачання не тільки боєприпасів, а й навіть їжі та медикаментів для військ Росії. Тому я уявлення не маю, як вони будуть утримувати Херсон. Хіба Путін знову буде волати про ядерну зброю", - додав він.

Офіційно підтверджено звільнення і відновлення української влади у восьми населених пунктах Херсонської області: Любимівці, Хрещенівці, Золотій Балці, Біляївці, Українці, Великій і Малій Олександрівках, а також в Давидовому Броді Бериславського району.

За 4 жовтня на південному фронті українські захисники в рамках контрнаступу зуміли пройти від 10 до 20 км вглиб окупованих територій.

За добу на південному фронті ЗСУ вбили 31 рашиста та знищили 8 танків.

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