Ситуація на Херсонщині: росіяни намагаються налагодити логістику та поповнити особовий склад після втрат
На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються поповнити особовий склад і запаси техніки після втрат, а також налагодити логістику
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ворог продовжує активну оборону. Водночас намагається налагодити логістику, поповнити підрозділи особовим складом та технікою після втрат. Основні зусилля зосереджує на контрбатарейному протистоянні, утриманні позицій і рубежів, на які відійшов та їх обладнанні в інженерному відношенні", - пишуть у "Півдні".
Двома ракетами С-300 росіяни завдали удару по Березнегуватській громаді Миколаївської області. Продовжують бити дронами та ракетами по об'єктах критичної інфраструктури.
З артилерії, РСЗВ, мінометів і танків росіяни обстрілюють позиції ЗСУ вздовж усієї лінії розмежування військ. Ворожих ударів зазнали Миколаївський, Баштанський, Херсонський і Бериславський райони, територіальні громади Нікопольського та Криворізького району.
"Вночі противник атакував позиції наших підрозділів на півночі Бериславського району Херсонщини парою гелікоптерів Мі-8", - додали в ОК.
- В оперативному командуванні "Південь" також розповіли, що ЗСУ працюють над створенням сприятливих умов для подальшого наступу на Херсонщині.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.05
Купівля 40.05Продаж 40.78
-
EUR
Купівля 38.46Продаж 39.49
- Актуальне
- Важливе