Ситуація на західних кордонах залишається стабільною, жодних обмежень щодо виїзду громадян України немає, - Держприкордонслужба

Про це служба повідомила у Facebook.



"Ситуація в пунктах пропуску на західному кордоні залишається стабільною, спостерігається збільшення інтенсивності руху через пункти пропуску. Пропуск осіб та транспортних засобів здійснюється встановленим порядком, згідно чинного законодавства", - йдеться у дописі.



У службі зауважили, що наразі жодних обмежень щодо виїзду громадян України за кордон, за винятком визначених законодавством випадків, немає.



"Пропускні операції здійснюються ритмічно. Конфліктних ситуацій не виникало. Місцями виникають технічні затримки у роботі баз даних ДПСУ, митниці, а також на суміжній стороні", - зазначили у ДПСУ.



Відмічається пожвавлення руху на виїзд з України в пунктах пропуску "Грушів", "Рава-Руська", "Краківець", "Шегині", "Смільниця", що на кордоні з Польщею, де перебувають від 80 до 230 легковиків.



На кордоні зі Словаччиною біля двох автомобільних пунктів пропуску перебувають приблизно по 70-80 автомобілів. Перетину кордону до Угорщини у п’яти пунктах пропуску наразі очікують майже 300 автівок. На виїзд до Румунії, у трьох пунктах пропуску, очікують своєї черги понад 350 легковиків.

