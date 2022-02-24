Ситуація на західних кордонах залишається стабільною, жодних обмежень щодо виїзду громадян України немає, - Держприкордонслужба
Державна прикордонна служба інформує, що станом на 15:00 24 лютого рух через пунти пропуску на західному кордоні України активізувався, немає жодних обмежень з виїзду українців, за винятком визначених законодавством
Про це служба повідомила у Facebook.
"Ситуація в пунктах пропуску на західному кордоні залишається стабільною, спостерігається збільшення інтенсивності руху через пункти пропуску. Пропуск осіб та транспортних засобів здійснюється встановленим порядком, згідно чинного законодавства", - йдеться у дописі.
У службі зауважили, що наразі жодних обмежень щодо виїзду громадян України за кордон, за винятком визначених законодавством випадків, немає.
"Пропускні операції здійснюються ритмічно. Конфліктних ситуацій не виникало. Місцями виникають технічні затримки у роботі баз даних ДПСУ, митниці, а також на суміжній стороні", - зазначили у ДПСУ.
Відмічається пожвавлення руху на виїзд з України в пунктах пропуску "Грушів", "Рава-Руська", "Краківець", "Шегині", "Смільниця", що на кордоні з Польщею, де перебувають від 80 до 230 легковиків.
На кордоні зі Словаччиною біля двох автомобільних пунктів пропуску перебувають приблизно по 70-80 автомобілів. Перетину кордону до Угорщини у п’яти пунктах пропуску наразі очікують майже 300 автівок. На виїзд до Румунії, у трьох пунктах пропуску, очікують своєї черги понад 350 легковиків.
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