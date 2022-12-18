Ситуація після обстрілів на Київщині: найбільше постраждала Біла Церква

Про це звітував голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Зазначається, що станом на ранок 18 грудня в регіоні діють екстрені відключення електроенергії, триває відновлювальна робота, аби запровадити планові вимкнення.

"Внаслідок минулої масованої атаки РФ у Київській області найбільше постраждало місто Біла Церква. Там уже відновлена електрика, вночі дали теплопостачання", - повідомив Олексій Кулеба.

Він додав, що в Бориспільському та Бучанському районах тривають аварійні вимкнення через негоду.

"На місцях вже працюють енергетики для якнайшвидшого відновлення електрики", - наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, 16 грудня під час повітряної тривоги в деяких областях України повідомили про роботу ППО, у столиці пошкодження зазнала енергоінфраструктура. Через це в Києві зупинилося метро, було відсутнє водопостачання, діяли екстрені відключення світла.

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