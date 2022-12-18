Ситуація після обстрілів на Київщині: найбільше постраждала Біла Церква
Після масованого ракетного удару по Україні 16 грудня руйнувань зазнала Київська область, найбільше постраждало місто Біла Церква
Про це звітував голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
Зазначається, що станом на ранок 18 грудня в регіоні діють екстрені відключення електроенергії, триває відновлювальна робота, аби запровадити планові вимкнення.
"Внаслідок минулої масованої атаки РФ у Київській області найбільше постраждало місто Біла Церква. Там уже відновлена електрика, вночі дали теплопостачання", - повідомив Олексій Кулеба.
Він додав, що в Бориспільському та Бучанському районах тривають аварійні вимкнення через негоду.
"На місцях вже працюють енергетики для якнайшвидшого відновлення електрики", - наголосив голова ОВА.
- Нагадаємо, 16 грудня під час повітряної тривоги в деяких областях України повідомили про роботу ППО, у столиці пошкодження зазнала енергоінфраструктура. Через це в Києві зупинилося метро, було відсутнє водопостачання, діяли екстрені відключення світла.
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