Ситуація у Чернігові залишається складною, - боєць ТрО

Боєць ТрО Чернігова, Микола Кривулько, розповів в ефірі Еспресо.TV.

що відбувається навколо міста і самому Чернігові.



"Ситуація залишається складною, майже тиждень не має світла, електропостачання, тепла, перебої з мобільним зв'язком. Ще гірша ситуація з продовольчим питанням, черги ростуть. Виродки кидають бомби на житлові квартали, де люди стоять у чергах" , - сказав він.



На його думку, це відбувається тому, що цивільне населення підтримує ЗСУ і ТрО міста і ця єдність дратує ворога, саме такими обстрілами орки намагаються вплинути та залякати місцеве населення.



За словами Миколи Кривулька, біля Чернігова з’явилися нові ворожі підрозділи.



"Відчуваються нові сили, але доведеться нам ще і їх перемолоти. Вже помічені у місті випадки мародерства, але патрулі швидко вистежують і затримують злочинців.

Намагаються працювати ДРГ, щоб внести хаос. Більша частина таких угрупувань знешкоджується ще на підходах або околицях міста; сьогодні окремий випадок, коли вони відпрацювали своє завдання" , - сказав він.



Комунальні служби намагаються відновлювати місто, каже Кривулько, але бомбами знищується старовинна частина, житлові квартали.



За військовим планом Чернігів отримує все, що можуть йому дати. Важливо і необхідно, прикрити місто з неба – зазначає боєць.



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