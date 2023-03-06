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Сіярто підтвердив, що Орбан готується здійснити візит до України

6 березня, 2023 понедiлок
11:57
Світ Віктор Орбан

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що прем'єр країни Віктор Орбан готується здійснити візит до України

Про це Сіярто розповів у інтерв'ю хорватському виданню Index

За словами міністра закордонних справ Угорщини, Орбан справді отримав запрошення відвідати Київ та здійснить візит щойно будуть узгоджені технічні деталі. 

"Віктор Орбан отримав запрошення до Києва. Наразі необхідно уточнити технічні деталі щодо підготовки візиту. Щойно вони побачать, що всі передумови виконані, візит може відбутися", - сказав Сіярто. 



 
Угорщина
Віктор Орбан
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