Сіярто підтвердив, що Орбан готується здійснити візит до України
Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що прем'єр країни Віктор Орбан готується здійснити візит до України
Про це Сіярто розповів у інтерв'ю хорватському виданню Index.
За словами міністра закордонних справ Угорщини, Орбан справді отримав запрошення відвідати Київ та здійснить візит щойно будуть узгоджені технічні деталі.
"Віктор Орбан отримав запрошення до Києва. Наразі необхідно уточнити технічні деталі щодо підготовки візиту. Щойно вони побачать, що всі передумови виконані, візит може відбутися", - сказав Сіярто.
- 18 лютого в Офісі президента підтвердили, що Віктор Орбан отримав запрошення відвідати Україну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.42
Купівля 38.42Продаж 39.31
-
EUR
Купівля 40.27Продаж 41.28
- Актуальне
- Важливе