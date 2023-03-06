Про це Сіярто розповів у інтерв'ю хорватському виданню Index.

За словами міністра закордонних справ Угорщини, Орбан справді отримав запрошення відвідати Київ та здійснить візит щойно будуть узгоджені технічні деталі.

"Віктор Орбан отримав запрошення до Києва. Наразі необхідно уточнити технічні деталі щодо підготовки візиту. Щойно вони побачать, що всі передумови виконані, візит може відбутися", - сказав Сіярто.