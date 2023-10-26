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Головна Світ Сіярто приїхав до Білорусі на конференцію з безпеки

Сіярто приїхав до Білорусі на конференцію з безпеки

26 жовтня, 2023 четвер
09:45
Світ Петер Сіярто

Міністр закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто візьме участь у конференції "Євразійська безпека: реальність та перспективи у світі, що трансформується" в Мінську

Про це повідомляє державна агенція БелТА.

У міністра там запланований виступ. Пропаганда пише про 300 учасників з понад 30 країн. Також там буде міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

"Метою конференції є відверта та інклюзивна дискусія щодо перспектив євразійської безпеки в умовах кризи існуючого світопорядку, хронічних військово-політичних протиріч між ключовими гравцями та практично повної відсутності комунікацій між ними", - йдеться у повідомленні.

На конференції заплановано обговорення кількох конкретних тем: "глобальні та регіональні геополітичні передумови євразійської безпеки; економічна інтеграція та поєднання на користь єдиної архітектури євразійської безпеки; взаємодія міжнародних, регіональних організацій на євразійському просторі; стратегічна стабільність та ядерна зброя: загрози та можливості для Євразії в нових умовах"

Також Сіярто зустрівся з очільником МЗС уряду Лукашенка.

Росія
Білорусь
Сергій Лавров
Угорщина
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