Сіярто приїхав до Білорусі на конференцію з безпеки
Міністр закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто візьме участь у конференції "Євразійська безпека: реальність та перспективи у світі, що трансформується" в Мінську
Про це повідомляє державна агенція БелТА.
У міністра там запланований виступ. Пропаганда пише про 300 учасників з понад 30 країн. Також там буде міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.
"Метою конференції є відверта та інклюзивна дискусія щодо перспектив євразійської безпеки в умовах кризи існуючого світопорядку, хронічних військово-політичних протиріч між ключовими гравцями та практично повної відсутності комунікацій між ними", - йдеться у повідомленні.
На конференції заплановано обговорення кількох конкретних тем: "глобальні та регіональні геополітичні передумови євразійської безпеки; економічна інтеграція та поєднання на користь єдиної архітектури євразійської безпеки; взаємодія міжнародних, регіональних організацій на євразійському просторі; стратегічна стабільність та ядерна зброя: загрози та можливості для Євразії в нових умовах"
Також Сіярто зустрівся з очільником МЗС уряду Лукашенка.
- 13 лютого, Сіярто прибув до Білорусі для переговорів з очільником МЗС республіки Сергієм Алейніком.
- Згодом стало відомо, що Угорщина, яка є членом Євросоюзу і НАТО, нібито підписала угоду про економічне співробітництво з Білоруссю, яка допомагає Росії у війні проти України
- Сіярто пояснив, що він їздив до Мінська, щоб закликати до припинення вогню та початку мирних переговорів
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