Скандал із сукнею помічниці: Кабмін звільнив заступника міністра освіти Гарбарука за його заявою
У вівторок, 28 грудня, Кабінет Міністрів звільнив Ігоря Гарбарука з посади заступника міністра освіти
Про це повідомила народний депутат від "Слуги народу" Юлія Гришина у Telegram.
"Щойно заступника міністра освіти Ігора Гарбарука було звільнено Кабміном за його заявою", - написала вона.
- Нагадаємо, 25 грудня чиновниця з Міносвіти Крістіна Тишкун сфотографувалася у сукні з відкритим декольте разом із міським головою Льова Садовим та заступником Шкарлета Ігорем Гарбаруком. Заступник очільника Міносвіти сказав, що Тишкун - його помічниця.
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