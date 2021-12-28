Скандал із сукнею помічниці: Кабмін звільнив заступника міністра освіти Гарбарука за його заявою

Про це повідомила народний депутат від "Слуги народу" Юлія Гришина у Telegram.



"Щойно заступника міністра освіти Ігора Гарбарука було звільнено Кабміном за його заявою", - написала вона.







Нагадаємо, 25 грудня чиновниця з Міносвіти Крістіна Тишкун сфотографувалася у сукні з відкритим декольте разом із міським головою Льова Садовим та заступником Шкарлета Ігорем Гарбаруком. Заступник очільника Міносвіти сказав, що Тишкун - його помічниця.

Довідка: 27-річна юристка Христина Тишкун виклала резонансне фото з Садовим у своєму Instagram-акаунті, але після хвилі критики, щодо її вбрання, вона закрила свою сторінку.