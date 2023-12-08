Скандальне й небезпечне рішення": В'ятрович прокоментував закриття у Польщі слідства щодо операції "Вісла"

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Це скандальне й дуже небезпечне рішення, тому що маємо справу зі спробою реабілітації злочину комуністичного режиму. Не можна цього не помічати. Добре, що нарешті з'явилася заява Українського інституту національної пам'яті (УІНП), але мала б бути заява й МЗС України. Добре, що є заява у польському суспільстві. Сотні людей, зокрема історики, громадсько-політичні впливові діячі підписалися під тим, що неприпустимо виправдовувати злочини комунізму", - зауважив В'ятрович.

Народний депутат України також додав, що рішення польського прокурора про закриття слідства у справі операції "Вісла" погіршує стосунки між Україною та Польщею.

"Впевнений, що ця заява є антиісторичною. Тому що є безліч історичних досліджень, які показують акцію "Вісла", як карально-репресивну акцію. Це рішення суперечить правовій оцінці цього злочину проти людяності. Це політично-шкідливе рішення, яке заперечує попередні рішення польського Сенату ще з 1990 року, де він засудив цей злочин. Очевидно, що в контексті інших непорозумінь, які зараз наростають між Україною й Польщею, таке рішення лише погіршує наші стосунки", - наголосив В'ятрович.