Скандальний священик з Почаєва везтиме людей автобусами до Києва, - ЗМІ

Окрема колона, зокрема, йтиме зі Свято-Успенської лаври у Почаєві. Таку інформацію сьогодні, 12 лютого 2022 року, розповсюдила Релігійно-інформаційна служба України.



"Поведе колону відомий русофіл - священик Олександр Марценюк, до речі автор вірша-присвяти терористу "Гіві", - зазначається у повідомленні.



Захід нібито проведуть у Києві 16 лютого на території Маріїнського парку, що навпроти будівлі Верховної Ради, а відбуватися це буде під егідою антивакцинаторських гасел у - "мовляв, щоб громадян "не примушували робити щеплення від COVID-19".



"У мережі висловлюють думку, що подібний молебень може стати провокацією і послужити для Кремля приводом-виправданням до загострення військової агресії РФ проти України", - зазначає видання.



Схожа інформаціє є також на новиннх сайтах Тернополя.



Варто зауважити, що в самій УПЦ МП про плани провести в столиці масовий захід в цю дату нічого не кажуть.



Довідка



Священик Московського патріархату з Почаєва (Тернопільська область) Олександр Марценюк відзначився написанням вірша після ліквідації взимку 2017-го терориста-"ДНРівця" Гіві, керівника угруповання "Сомалі" - сам же автор поезії називав бойовика "воїном Михайлом". Ознайомитися з текстом даного твору можна за цим посиланням.



Також клірик називав захисників України, військових ЗСУ "вбивцями Донбасу", і часто ділився своїми антиукраїнськими поглядами на публіці, в тому числі й на різних російських ресурсах.





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