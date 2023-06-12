Про це інформує Reuters.

"Mondelez International, зіткнувшись із наростальним корпоративним бойкотом у скандинавському регіоні через свою присутність у РФ, заявила, що попросила зустрітися з норвезьким урядом, аби захистити свій місцевий бізнес і додала, що не продає російську продукцію в Норвегії", - пише агентство.

Світовий виробник снеків, печива Oreo, шоколаду Milka, Toblerone та десятків інших брендів, має велику присутність у Норвегії та Швеції через своїх місцевих виробників шоколаду Freia та Marabou.

До числа тих, хто оголосив про припинення продажу продукції Mondelez в останні дні, належать авіакомпанії SAS і Norwegian Air, залізнична компанія SJ, готельна мережа Strawberry, ритейлер Elkjop, судноплавна компанія Fjord Line та Норвезька асоціація футболу.

За словами агентства, деякі західні компанії вийшли з російського ринку після того, як РФ вторглася в Україну минулого року, але Mondelez залишилася, попри тиск з боку своїх співробітників в інших країнах.

Скандинавські компанії пояснили своє рішення припинити продаж продукції Mondelez тим, що українське Національне агентство з питань запобігання корупції включило компанію до "чорного списку".

У компанії заявили, що продовжують "обмежену" діяльність в Росії, припинивши інвестиції та рекламу, і осудила воєнну агресію: "Mondelez International дотримується всіх політичних рішень і санкцій і буде продовжувати розглядати необхідні корективи ц своїй діяльності для забезпечення повної відповідності.

Нагадаємо, 25 травня Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американську транснаціональну компанію з виробництва кондитерських виробів, продуктів та напоїв Mondelez International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Водночас станом на 11 травня НАЗК внесло 25 провідних світових компаній до переліку міжнародних спонсорів війни РФ, і це суттєво впливає на їхні прибутки.