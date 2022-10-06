Про це повідомляє Німецька хвиля.



Пілоти німецької авіакомпанії Eurowings, що є дочірньою компанією Lufthansa оголосили одноденний страйк. Компанія виконує близько 500 польотів на добу та перевозить від 50 000 до 70 000 пасажирів до міст Німеччини та інших країн Європи. Через страйк половину рейсів 6 жовтня буде скасовано.

Страйк організувала профспілка Vereinigung Cockpit (VC) після невдалих переговорів з роботодавцем щодо тарифної угоди, яка регулює умови праці. Профспілка вимагала покращити робочі умови для пілотів, висуваючи як основну вимогу розвантаження співробітників, зокрема, за рахунок зменшення польотного часу. Водночас компанія Eurowings розкритикувала страйк, вважаючи такі дії надмірними та безвідповідальними.



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