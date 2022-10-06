Скасовано сотні рейсів: у Німеччині страйкують пілоти
6 жовтня пілоти авіакомпанії Eurowings, що є дочірньою компанією Lufthansa, оголосили одноденний страйк, вимагаючи поліпшення умов роботи
Про це повідомляє Німецька хвиля.
Пілоти німецької авіакомпанії Eurowings, що є дочірньою компанією Lufthansa оголосили одноденний страйк. Компанія виконує близько 500 польотів на добу та перевозить від 50 000 до 70 000 пасажирів до міст Німеччини та інших країн Європи. Через страйк половину рейсів 6 жовтня буде скасовано.
Страйк організувала профспілка Vereinigung Cockpit (VC) після невдалих переговорів з роботодавцем щодо тарифної угоди, яка регулює умови праці. Профспілка вимагала покращити робочі умови для пілотів, висуваючи як основну вимогу розвантаження співробітників, зокрема, за рахунок зменшення польотного часу. Водночас компанія Eurowings розкритикувала страйк, вважаючи такі дії надмірними та безвідповідальними.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.98
Купівля 39.98Продаж 40.93
-
EUR
Купівля 38.9Продаж 40.13
- Актуальне
- Важливе