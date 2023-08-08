Скасували дистанційку: Zoom наказала працівникам повернутися в офіси
Компанія-розробниця сервісу для відеозв'язку Zoom наказала працівникам повернутися в офіси: там прагнуть впровадити гібридний режим роботи
Про це інформує BBC.
У компанії заявили, що вважають "структурований гібридний підхід" найбільш ефективним, тож працівників, які живіть у межах 80 км від офісу зобов'язали з'являтися очно принаймні двічі на тиждень.
Зазначається, що співробітники все ще надають перевагу роботі з дому. Дані опитування дослідників Стенфордського університету свідчать, що близько 12% працівників зі США, де розташована штаб-квартира Zoom, у липні працювали повністю віддалено, 29% - обрали гібридний режим роботи. Схожі результати зафіксували також у Британії.
Свого часу у Zoom повідомляли, що дозволять співробітникам працювати віддалено необмежену кількість часу. Тепер же компанія заявила, що нова політика буде впроваджена в серпні та вересні, за поетапним графіком, який формуватимуть в залежності від країни.
- Тим часом компанія OpenAI відкрила доступ до застосунку зі штучним інтелектом ChatGPT для користувачів Android. Серед країн, які можуть завантажити застосунок, є Україна.
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