Про це інформує BBC.

У компанії заявили, що вважають "структурований гібридний підхід" найбільш ефективним, тож працівників, які живіть у межах 80 км від офісу зобов'язали з'являтися очно принаймні двічі на тиждень.

Зазначається, що співробітники все ще надають перевагу роботі з дому. Дані опитування дослідників Стенфордського університету свідчать, що близько 12% працівників зі США, де розташована штаб-квартира Zoom, у липні працювали повністю віддалено, 29% - обрали гібридний режим роботи. Схожі результати зафіксували також у Британії.

Свого часу у Zoom повідомляли, що дозволять співробітникам працювати віддалено необмежену кількість часу. Тепер же компанія заявила, що нова політика буде впроваджена в серпні та вересні, за поетапним графіком, який формуватимуть в залежності від країни.