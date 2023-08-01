Про це йдеться на сайті ChatGPT.

"Ми пишаємося тим, що можемо надати доступ до ChatGPT багатьом країнам, регіонам і територіям, і постійно додаємо нові. Географічна різноманітність і широке поширення переваг дуже важливі для нас, і ми наполегливо працюємо над тим, щоб збільшити кількість місць, до яких ми можемо надати безпечний доступ", - зазначають розробники.

Відтепер додаток став доступним більш ніж у 160 країнах, включно з Великою Британією, Канадою, країнами ЄС та Україною. Для його роботи потрібна ОС Android 6.0 або вище.

Користувачі Android-застосунку ChatGPT мають змогу спілкуватися зі штучним інтелектом, отримувати поради та відповіді на різноманітні запитання. Крім цього, вбудована система розпізнавання мови OpenAI дає змогу надсилати голосові запити.

ChatGPT можна використовувати для аналізу та удосконалення текстів, написання есе, електронних листів, форматування ідей, складання резюме тощо. Особливістю цієї версії є його повна синхронізація з вебверсією. Так, користувачі можуть легко отримати доступ до своїх збережених чатів з будь-якого мобільного пристрою.

Завантажити застосунок для Android можна у Google Play.

Що відомо про ChatGPT

ChatGPT - це безплатний чат-бот від OpenAI, який запустили 30 листопада 2022 року. Чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією OpenAI, здатний працювати в діалоговому режимі, підтримує запити природними мовами. Має широкі можливості: написання коду, створення текстів, можливості перекладу, отримання точних відповідей і використання контексту діалогу для відповідей.

OpenAI співпрацює з Microsoft і продає доступ до своїх моделей штучного інтелекту.

18 лютого 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що після переговорів, офіційних листів, дзвінків та зустрічі з представниками OpenAI - ChatGPT став доступним для реєстрації користувачам з України. Програма не працює лише на тимчасово окупованих Росією українських територіях.

2 червня мобільний застосунок із чат-ботом від OpenAI ChatGPT став доступним в Україні. Тоді ним могли скористатися лише власники гаджетів на операційній системі iOS.

5 липня стало відомо, що надпопулярний чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT, запущений у листопаді, вперше в червні отримав менший щомісячний трафік на своєму вебсайті.

23 липня компанія OpenAI анонсувала запуск додатка ChatGPT для Android наступного тижня.