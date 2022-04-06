Сказав те, що потрібно було сказати. Зеленський про своє звернення до Радбезу ООН
Президент України ще раз повторив, що Рада Безпеки існує, а безпеки у світі немає
Про це йдеться у традиційному вечірньому відеозверненні Володимира Зеленського.
Зеленський повторив свій заклик до Радбезу ООН: "Рада Безпеки ООН існує, а безпеки у світі не існує. Ні для кого. Це точно означає, що Організація Об'єднаних Націй наразі не може виконувати функції, заради яких створювалась.
Зеленський назвав причину такої ситуації. "Винна в цьому лише одна держава – Росія, яка дискредитує і ООН, і всі інші міжнародні інституції, у роботі яких досі бере участь. Ну тобто як – бере участь... Намагається заблокувати все конструктивне та використати глобальну архітектуру заради того, щоб поширювати брехню й виправдовувати зло, яке робить".
"Упевнений, світ це бачить. Сподіваюся, світ зробить висновки. Бо якщо не зробить, то у світу залишиться лише одна інституція для гарантування безпеки держав. А саме – зброя", - резюмував президент України.
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