"Схеми" показали зроблені NASA супутникові знімки блекауту в Україні, порівнявши їх із фото на початку року
Журналісти опублікували супутникові знімки блекауту в Україні, зроблені NASA, та порівняли їх із ситуацією на початку року
Про це інформують "Схеми" в телеграмі.
На супутникових знімках NASA Worldview видно, як виглядала Україна після обстрілів 23 листопада в ніч на 24 листопада.
Видання порівняло ці знімки зі знімками українських міст зробленими в ті ж години 6 лютого 2022 року - до початку повномасштабного вторгнення РФ та масованих ракетних обстрілів.
Порівняли західну частину країни - Львівщину, Тернопільщину та Франківщину; Центр - Київ, Житомир, Вінниця та Умань; Південь - Одеса, Миколаїв, Херсон. Також зіставили ситуацію в Дніпрі, Запоріжжі, Харкові та Полтаві.
- 23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України: били по житлових будівлях та енергетичній інфраструктурі. За даними Генштабу ЗСУ, загарбники випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних дронів "Ланцет". Внаслідок масованого удару по всій Україні почалися перебої з електропостачанням і водопостачанням.
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