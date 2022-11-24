"Схеми" показали зроблені NASA супутникові знімки блекауту в Україні, порівнявши їх із фото на початку року

Про це інформують "Схеми" в телеграмі.

На супутникових знімках NASA Worldview видно, як виглядала Україна після обстрілів 23 листопада в ніч на 24 листопада.

Видання порівняло ці знімки зі знімками українських міст зробленими в ті ж години 6 лютого 2022 року - до початку повномасштабного вторгнення РФ та масованих ракетних обстрілів.

Порівняли західну частину країни - Львівщину, Тернопільщину та Франківщину; Центр - Київ, Житомир, Вінниця та Умань; Південь - Одеса, Миколаїв, Херсон. Також зіставили ситуацію в Дніпрі, Запоріжжі, Харкові та Полтаві.