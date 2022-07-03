Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Щільність нашого озброєння й озброєння ворога неймовірна. Постійно йдуть обстріли. Надзвичайно потужно чути вибухи нашої артилерії. Схід отримав європейську та американську зброю, яка зупиняє ворога й стримує наступ на Краматорськ й Слов’янськ", - підкреслив Довбня.

Також депутат Дружківської міськради додав, що ворог з безпілотників відстежує рух українських військових та техніки й намагається знищити нову сучасну зброю, яка наводить на них жах.

"Наші військові залишили Лисичанськ відповідно плану. Треба зберегти наших захисників для того, щоб тримати оборону Донеччини. Побудувати оборону міст, побудувати доти, окопи, зміцнити їх. Ми відчуваємо, що буде бій. Збільшуються атаки ракетами. Сьогодні було збито ракети над Краматорськом та Дружківкою", - сказав Довбня.

На Донеччині 2 липня росіяни обстріляли 12 будинків, школи, ферму, заводи, є загиблі й поранені, зокрема малі діти

Близько 11:36 3 липня у Краматорську на Донеччині пролунали сильні вибухи

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb