У Краматорську чутно сильні вибухи, - Суспільне
Близько 11:36 3 липня у Краматорську на Донеччині пролунали сильні вибухи
Про це повідомило Суспільне в телеграмі.
У Краматорську на Донеччині пролунали потужні вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", - зазначили в ЗМІ.
- 2 липня росіяни зі "смерчу" обстріляли Краматорськ.
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