Про це повідомило Суспільне в телеграмі.

У Краматорську на Донеччині пролунали потужні вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", - зазначили в ЗМІ.

2 липня росіяни зі "смерчу" обстріляли Краматорськ.

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