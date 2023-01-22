Схопили за волосся й били по голові. У Берліні російськомовні чоловіки напали на біженок з України, - ЗМІ

Про це повідомило видання BILD у telegram.

Повідомляється, що поліція Берліна проводить розслідування за фактом образи та нападу. До правоохоронних органів звернулися дві громадянки України 24 і 25 років. Вони розповіли, що в столичному метро їх почали ображати троє чоловіків, які говорили російською мовою.

Зокрема додається, що на станції Александерплац, коли дівчата вийшли з вагона, чоловік схопив одну з них за волосся і вдарив по голові, стверджують потерпілі. Після втручання інших пасажирів усі троє чоловіків швидко зникли.

Інцидент, як повідомляється, стався вдень у суботу, 21 січня. У поліції повідомили, що постраждала дівчина помітила біль у голові, проте не стала звертатися по медичну допомогу.

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