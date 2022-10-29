Про це заявив дипломат Ігор Харченко у ефірі Еспресо.

"Не забуваймо, що війна, яка зараз іде на нашій території, коли ми обороняємося від оскаженілого ворога, вона іде не тільки на території України, на території Європи, але й на території Євразії. А в Євразії живе більшість населення цього світу. І тут дві найпотужніші держави (далеко не Росія) – це Китай та Індія. І я думаю, що саме цими міркуваннями про те, а що ж буде з Євразією, керуються інтереси китайців", - сказав він.

Дипломат зауважив, що для Китаю Росія вже не є серйозним геополітичним гравцем.

"Росію, мені здається, вже навіть китайці списали не тільки як євразійського гравця, а й взагалі. Скільки б зараз не говорили ласкавих слів китайські товариші в бік РФ – все, для Китаю Росії більше нема", - додав він.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про готовність працювати зі Сполученими Штатами, щоб знайти спосіб налагодити зв'язки обох сторін.

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