"Скільки горя потрібно для задоволення его Путіна?", - лідер "Шахтаря" Степаненко

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Instagram Степаненка.



На благодійний матч проти "Фенербахче" футболісти "Шахтаря" вийшли з футболками зі світлиною Аліси з Маріуполя, яка перебуває з початку вторгнення РФ у бомбосховищі.



"Ми переживаємо ті самі емоції війни, що й ви. Коли хочеться кричати, та мусиш вийти та робити свою роботу. Коли захлинаєшся люттю від кожної новини, та маєш зберігати спокій на своєму місці. Коли дивишся в очі маленької Аліси з Маріуполя, що не бачила сонця з 24 лютого… Її фото вчора було на наших футболках. Усі думки зараз з українськими дітьми. Наразі відомо про 205 дитячих смертей та 373 поранених. Скільки ще потрібно рашистським агресорам дитячих та батьківських сліз? Скільки горя потрібно для задоволення его Путіна? Іноді емоції заважають. Але вони ж і роблять нас сильнішими духом. Аліса та усі українські діти заслуговують яскравого сонця, чистого неба та щасливого мирного життя", – написав Тарас Степаненко.



Зустрічі у Стамбулі завершилася перемогою "Фенербахче" 1:0.





10 квітня капітан "Шахтаря" Тарас Степаненко розповів, що після благодійного матчу з грецьким "Олімпіакосом" деякі хлопці не стримали емоцій і плакали у роздягальні.

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