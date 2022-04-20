"Скільки горя потрібно для задоволення его Путіна?", - лідер "Шахтаря" Степаненко
Лідер "Шахтаря" Тарас Степаненко написав допис-підтримку для Аліси з Маріуполя, яка з 24 лютого перебуває у бомбосховищі
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Instagram Степаненка.
На благодійний матч проти "Фенербахче" футболісти "Шахтаря" вийшли з футболками зі світлиною Аліси з Маріуполя, яка перебуває з початку вторгнення РФ у бомбосховищі.
"Ми переживаємо ті самі емоції війни, що й ви. Коли хочеться кричати, та мусиш вийти та робити свою роботу. Коли захлинаєшся люттю від кожної новини, та маєш зберігати спокій на своєму місці. Коли дивишся в очі маленької Аліси з Маріуполя, що не бачила сонця з 24 лютого… Її фото вчора було на наших футболках. Усі думки зараз з українськими дітьми. Наразі відомо про 205 дитячих смертей та 373 поранених. Скільки ще потрібно рашистським агресорам дитячих та батьківських сліз? Скільки горя потрібно для задоволення его Путіна? Іноді емоції заважають. Але вони ж і роблять нас сильнішими духом. Аліса та усі українські діти заслуговують яскравого сонця, чистого неба та щасливого мирного життя", – написав Тарас Степаненко.
Зустрічі у Стамбулі завершилася перемогою "Фенербахче" 1:0.
- 10 квітня капітан "Шахтаря" Тарас Степаненко розповів, що після благодійного матчу з грецьким "Олімпіакосом" деякі хлопці не стримали емоцій і плакали у роздягальні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.47
Купівля 30.47Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.74Продаж 34.52
- Актуальне
- Важливе