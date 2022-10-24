Скільки російських кораблів перебувають у Чорному морі: відповідь ОК "Південь"
Наразі чисельність корабельного угруповання ворога у Чорному морі становить 11 кораблів та катерів
Про це передає ОК "Південь" у фейсбуці.
Зазначається, у Чорному морі загальна чисельність корабельного угруповання ворога становить 11 кораблів та катерів, у тому числі 3 великих десантних кораблі та 2 носії високоточних крилатих ракет із сумарним залпом – 16 калібрів.
"Не наважуються виходити зі своєї "зони комфорту" стримані міжнародними гарантіями забезпечення функціонування зернових коридорів, а також побоюванням наших засобів ураження", - йдеться в повідомленні.
В ОК нагадують, що загроза й атаки ракетами та дронами, а також обстріли прифронтових територій нікуди не поділися.
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