Про це передає ОК "Південь" у фейсбуці.

Зазначається, у Чорному морі загальна чисельність корабельного угруповання ворога становить 11 кораблів та катерів, у тому числі 3 великих десантних кораблі та 2 носії високоточних крилатих ракет із сумарним залпом – 16 калібрів.

"Не наважуються виходити зі своєї "зони комфорту" стримані міжнародними гарантіями забезпечення функціонування зернових коридорів, а також побоюванням наших засобів ураження", - йдеться в повідомленні.

В ОК нагадують, що загроза й атаки ракетами та дронами, а також обстріли прифронтових територій нікуди не поділися.

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