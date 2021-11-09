Скороход зареєструвала проєкт постанови про створення ТСК щодо "розслідування вбивства депутата Полякова"
Нардепка від партії “За майбутнє” Анна Скороход 9 листопада зареєструвала проєкт постанови №6300 про створення Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування вбивства народного депутата Полякова
Відповідний проєкт постанови опублікували на сайті Верховної Ради, передає Еспресо.TV.
Скороход зареєструвала проєкт постанови №6300 9 листопада. Текст проєкту постанови зі створення комісії для розгляду обставин смерті депутата Полякова на сайті не оприлюднили.
- Нагадаємо, нардепа Антона Полякова знайшли мертвим 8 жовтня.
- Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що в організмі Полякова знайшли димедрол, що посилює дію наркотиків.
- Депутатка Анна Скороход заявила, що Антона Полякова вбили і 5 листопада закликала створити ТСК з розслідування смерті нардепа.
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