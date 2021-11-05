"Його вбили": Скороход закликала створити ТСК з розслідування смерті Полякова

Про це вона заявила 5 листопада на засіданні Верховної Ради, повідомляє Еспресо.TV.



Народна депутатка від групи "За майбутнє" вважає, що нардепа Антона Полякова було вбито.



"Він герой нашого часу, якого жорстоко вбили. Хто б що не говорив, його вбили. І ми як колеги маємо розібратися в цій справі", - сказала Анна Скороход під час засідання Ради



Анна Скороход назвала версію про наркотики безпідставною та закликала створити Тимчасову слідчу комісію для розслідування обставин смерті Антона Полякова.



"Усе, що озвучується, і версія про якісь наркотики - це безпідставно й не має жодного права на життя. Я прошу створити ТСК, завдяки якій ми зможемо повноцінно розібратися в цій справі й дійти того чи іншого висновку в його смерті, вбивстві", - заявила вона з трибуни. Скороход висловила сподівання, що питання щодо створення ТСК винесуть на наступний пленарний тиждень.





Нагадаємо, нардепа Антона Полякова знайшли мертвим 8 жовтня.

Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що в організмі Полякова знайшли димедрол, що посилює дію наркотиків.

Депутатка від ОПЗЖ Анна Скороход раніше також заявляла, що Антона Полякова було вбито.

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