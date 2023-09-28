Sky News отримав "Еммі" за висвітлення війни в Україні у репортажі "Битва за Бучу та Ірпінь"

Про це інформує про це йдеться на офіційному сайті премії.

У США відзначили британський канал в галузі новин і документалістики (News and Documentary Emmy Award), у номінації "Найкраща новинна програма" (International Emmy Award for News).

Sky News отримав нагороду за висвітлення війни в Україні у документальному матеріалі тривалістю 60 хвилин.

Репортаж "Битва за Бучу та Ірпінь" (The lost souls of Bucha) розпочинається 5 березня 2022 року, коли розпочалися жорстокі бої за міста, коли російські війська намагалися оточити Київ. Мирних жителів бомбардували з їхніх будинків, у багатьох не залишалося іншого вибору, окрім як втекти. А інші, в тому числі журналісти Sky News, були мішенями у своїх автомобілях, йдеться в описі до нагороди.

Режисер Азад Сафаров, відомий своєю роботою над фільмом "Будинок зі скалок", якого торік номінували на "Оскар", виступає в ролі продюсера у команді каналу Sky News.

"Нас обрали з поміж 2600 заявок медіа з усього світу і 4 номінантів-фіналістів. Колись після Перемоги розкажу вам багато про те, через що проходять журналісти та вся команда ЗМІ, щоб розповісти світу правду про злочини росіян в Україні. Дуже важливо тримати увагу всього світу на злочинній війні Росії проти України", - пише він.

У номінації "Видатний сценарій" перемогу здобув документальний фільм "Загублені душі Бучі", який розповідає про масові заховання в місті.

"Документальний фільм про масову могилу під церквою в Бучі. Це про тих, чиї тіла там знайшли мертвими, про тих, хто їх любив і досі любить. А також про тих, хто повертав гідність вбитим", - пише кореспондентка та режисерка Софія Кошмар-Тимошенко.

Також Міжнародну премію "Еммі" за актуальні події 2023 року отримав "Щоденники українського воєнного часу" виробництва TRT World/Off The Grid Туреччини.

"Відповідно до законів війни цивільне населення має бути захищене. Але в Україні, схоже, воно було мішенню. Коли російські війська відходять, виявляється жорстокість їхньої окупації. Звільнені території стають місцями злочинів. Деякі були вбиті або залишені мертвими. Інших катували або тримали в полоні", - йдеться в описі на сайті "Еммі".

Крім того, українська фотокореспондентка, журналістка та режисерка-документалістка Юлія Кочетова повідомила, що її команда CNN Worldwide отримала "Еммі" у категорії "Найкраще висвітлення актуальних новин у прямому ефірі" (Outstanding Live Breaking News Coverage) за висвітлення вторгнення Росії в Україну.

Інші номінації, в яких перемогли пов'язані з Україною матеріали:

"Найкраще висвітлення актуальних новин у прямому ефірі" (Outstanding Live Breaking News Coverage) здобув канал CNN Worldwide за висвітлення вторгнення Росії в Україну.

"Найкращий спецвипуск новин" (Outstanding Recorded News Special) перемогу здобув "Україна: Материнська війна" (Ukraine: A Mother’s War) від NBC News Now.

"Найкраще змонтоване інтерв'ю" (Outstanding Edited Interview) перемогло інтерв'ю "Президент Зеленський" (President Zelenskyy), що вийшло в програмі 60 Minutes на CBS.

"Найкращий монтаж: новини" (Outstanding Editing: News) переміг сюжет The New York Times "Знято на камеру, відстежено телефоном: Російський військовий підрозділ, який вбив десятки людей у Бучі" (Caught on Camera, Traced by Phone: The Russian Military Unit That Killed Dozens in Bucha).

"Найкраще висвітлення екстреної новини іспанською мовою" (Outstanding Coverage Of A Breaking News Story In Spanish) найкращим став сюжет "Війна Путіна".

Повний список переможців.