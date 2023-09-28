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Sky News отримав "Еммі" за висвітлення війни в Україні у репортажі "Битва за Бучу та Ірпінь"

28 вересня, 2023 четвер
15:03
Культура На фото: статуетка премії "Еммі"

На 44-й телепремії "Еммі" в галузі новин та документалістики, Sky News був відзначений нагородою "Найкраща новинна програма" за свою роботу над висвітленням війни РФ проти України

Про це інформує про це йдеться на офіційному сайті премії.

У США відзначили британський канал в галузі новин і документалістики (News and Documentary Emmy Award), у номінації "Найкраща новинна програма" (International Emmy Award for News).

Sky News отримав нагороду за висвітлення війни в Україні у документальному матеріалі тривалістю 60 хвилин.

Репортаж "Битва за Бучу та Ірпінь" (The lost souls of Bucha) розпочинається 5 березня 2022 року, коли розпочалися жорстокі бої за міста, коли російські війська намагалися оточити Київ. Мирних жителів бомбардували з їхніх будинків, у багатьох не залишалося іншого вибору, окрім як втекти. А інші, в тому числі журналісти Sky News, були мішенями у своїх автомобілях, йдеться в описі до нагороди.

Режисер Азад Сафаров, відомий своєю роботою над фільмом "Будинок зі скалок", якого торік номінували на "Оскар", виступає в ролі продюсера у команді каналу Sky News.

"Нас обрали з поміж 2600 заявок медіа з усього світу і 4 номінантів-фіналістів. Колись після Перемоги розкажу вам багато про те, через що проходять журналісти та вся команда ЗМІ, щоб розповісти світу правду про злочини росіян в Україні. Дуже важливо тримати увагу всього світу на злочинній війні Росії проти України", - пише він.

У номінації "Видатний сценарій" перемогу здобув документальний фільм "Загублені душі Бучі", який розповідає про масові заховання в місті.

"Документальний фільм про масову могилу під церквою в Бучі. Це про тих, чиї тіла там знайшли мертвими, про тих, хто їх любив і досі любить. А також про тих, хто повертав гідність вбитим", - пише кореспондентка та режисерка Софія Кошмар-Тимошенко.

Також Міжнародну премію "Еммі" за актуальні події 2023 року отримав "Щоденники українського воєнного часу" виробництва TRT World/Off The Grid Туреччини.

"Відповідно до законів війни цивільне населення має бути захищене. Але в Україні, схоже, воно було мішенню. Коли російські війська відходять, виявляється жорстокість їхньої окупації. Звільнені території стають місцями злочинів. Деякі були вбиті або залишені мертвими. Інших катували або тримали в полоні", - йдеться в описі на сайті "Еммі".

Крім того, українська фотокореспондентка, журналістка та режисерка-документалістка Юлія Кочетова повідомила, що її команда CNN Worldwide отримала "Еммі" у категорії "Найкраще висвітлення актуальних новин у прямому ефірі" (Outstanding Live Breaking News Coverage) за висвітлення вторгнення Росії в Україну.

Інші номінації, в яких перемогли пов'язані з Україною матеріали:

  • "Найкраще висвітлення актуальних новин у прямому ефірі" (Outstanding Live Breaking News Coverage) здобув канал CNN Worldwide за висвітлення вторгнення Росії в Україну.
  • "Найкращий спецвипуск новин" (Outstanding Recorded News Special) перемогу здобув "Україна: Материнська війна" (Ukraine: A Mother’s War) від NBC News Now.
  • "Найкраще змонтоване інтерв'ю" (Outstanding Edited Interview) перемогло інтерв'ю "Президент Зеленський" (President Zelenskyy), що вийшло в програмі 60 Minutes на CBS.
  • "Найкращий монтаж: новини" (Outstanding Editing: News) переміг сюжет The New York Times "Знято на камеру, відстежено телефоном: Російський військовий підрозділ, який вбив десятки людей у Бучі" (Caught on Camera, Traced by Phone: The Russian Military Unit That Killed Dozens in Bucha).
  • "Найкраще висвітлення екстреної новини іспанською мовою" (Outstanding Coverage Of A Breaking News Story In Spanish) найкращим став сюжет "Війна Путіна".

Повний список переможців.

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