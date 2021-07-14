Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство SkyUp у серпні запускає низку рейсів до Саудівської Аравії з Києва та Львова

SkyUp у серпні запускає низку рейсів до Саудівської Аравії з Києва та Львова

14 липня, 2021 середа
21:15

SkyUp виконуватиме рейси одразу до трьох міст в Саудівській Аравії - Даммам, Джидда та Ер-Ріяд

Про це повідомила прес-служба авіакомпанії. 

Авіакомпанія літатиме до Саудівської Аравії за таким розкладом:

  • "Київ — Даммам — Київ" з 3 серпня, рейси щовівторка.
  • "Київ — Джидда — Київ" з 8 серпня, рейси по четвергах і неділях. 
  • "Київ — Ер-Ріяд — Київ" з 4 серпня, рейси до Ер-Ріяду щосереди та щосуботи, рейси в Київ щочетверга та щонеділі. 
  • "Львів — Даммам — Львів" з 5 серпня, рейси в Даммам по четвергах, рейси у Львів по п’ятницях. 

Для подорожі українцям знадобиться:

  • Вакциновані мандрівники

Надати сертифікат про повний курс вакцинації (затверджені вакцини: Pfizer/BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna — 2 дози вакцини, Johnson & Johnson — 1 доза). Надати негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до в’їзду в країну (не розповсюджується на дітей, яким не виповнилося 8 років). Зареєструватися на онлайн-платформі не пізніше ніж за 72 години до вильоту.

  • Невакциновані мандрівники:
Надати негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до в’їзду в країну (не розповсюджується на дітей, яким не виповнилося 8 років). Відбути обов’язковий 7-денний "інституційний" карантин після прибуття у країну. Повторно зробити ПЛР-тест на 1-й та 7-й день перебування на карантині. Авіаперевізник зобов'язаний перевірити наявність у пасажира придбаного карантинного пакету, що охоплює страхування на випадок захворювання на COVID-19, місце проходження карантину та ПЛР-тести на 1-й та 7-й день карантину.

Для комфортної подорожі пасажирам рекомендують перевіряти актуальні правила в’їзду і відпочинку напередодні вильоту.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

подорожі
Саудівська Аравія
туристи
Читайте також:
Олексій Данілов
12 липня, 2021 понедiлок
Такої кількості провайдерів, як у нас, немає в жодній країні світу, - Данілов про блокування санкційних ресурсів
Василь Ломаченко
13 липня, 2021 вiвторок
Член команди Ломаченка "злив" інформацію про головний недолік боксера
Олександр Усик
13 липня, 2021 вiвторок
Усик ошелешив фанатів кардинальною зміною іміджу, боксер став повністю лисим. ВІДЕО
Київ
+32
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.17
    Купівля 27.17
    Продаж 27.39
  • EUR
    Купівля 31.99
    Продаж 32.41
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
14 липня
22:01
Дмитро Разумков
Разумков шкодує про бажання Авакова піти з посади, але голосуватиме за це
21:47
Польща надасть можливість вакцинувати дітей до 12 років, якщо це дозволить ЄС
21:34
Укрзалізниця завершила реконструкцію колії до зони ЧАЕС
21:10
У Білорусі масові обшуки, затримали керівника правозахисного центру
20:53
Побитий на прайді в Тбілісі журналіст Ілія Тваліашвілі
У Грузії після побиття на ЛГБТ-марші осліп на одне око ще один журналіст
20:40
ВООЗ
Світ знаходиться на ранньому етапі третьої хвилі, смертність від COVID-19 зростає, - ВООЗ
20:34
ЄС
Суд ЄС вимагає в Польщі виконати припис Єврокомісії щодо судової реформи: та відмовляється
20:29
Комітет Ради підтримав законопроєкт Зеленського про великий державний герб
20:01
Порошенко
Петро Порошенко: замість того, щоб жартувати над українською – жартуйте українською
19:58
Азербайджан і Вірменія заявляють про втрати через стрілянину на кордоні поза Карабахом
19:54
Під Одесою сталася стрілянина на весіллі вихідців з Чечні
19:34
ОПУ
Рішення щодо Тупицького оскаржуватиметься у Верховному Суді, - ОПУ
19:32
Світовий конгрес українців призупинив членство російського представництва
18:55
Окупаційна влада Криму домовилась про взаємну торгівлю з Нікарагуа
18:50
Криголам "Джеймс Кларк Росс"
Бюджетний комітет Ради підтримав купівлю британського океанографічного судна за $5 млн
18:39
На Черкащині під час ремонту дороги будівельники знищили скіфський курган
18:13
У Латвії вирішили запровадити обов'язкову COVID-вакцинацію для для лікарів і вчителів: працівників без щеплень звільнятимуть
18:00
ООС
Загострення на Донбасі: окупанти 10 разів порушили “тишу”, поранено двох українських військових
17:56
Володимир Зеленський
Зеленський заснував відзнаку "Національна легенда України"
17:53
Олександр Тупицький
Повернення Тупицького - це спроба зірвати проведення судової реформи, - речник Зеленського
17:45
СБУ викрило контрабанду
У Борисполі СБУ викрила контрабанду техніки Apple на понад 30 млн грн
17:44
Папа Римський Франциск
Папу Римського Франциска виписали з лікарні після операції
17:39
“Основним законом не передбачено”: Верховний Суд пояснив рішення щодо указу Зеленського про скасування призначення Тупицького
17:23
байкери "Нічні вовки"
Російські байкери "Нічні вовки" зібралися в окупований Донецьк розважати бойовиків
17:12
Євгенія Кравчук
Окрім звільнення Авакова: Кравчук заявила, що до осені в уряді не планують кадрових перестановок
17:11
Таліби
У Афганістані таліби захопили прикордонний пункт на межі з Пакистаном
17:07
ДТП
На Тернопільщині під колесами авто загинув 2-річний хлопчик
16:57
Сергій Гармаш
Жителі ОРДЛО позбавлені доступу до вакцини, яку надає Україна, - Гармаш
16:47
Мінекономіки
Кабмін пропонує спростити працевлаштування іноземців
16:45
Ярослав Железняк
Комітет Ради відхилив "мовну" правку Бужанського з бюджетного законопроєкту
16:44
Замір Кобулов
Віталій Портников: Терористи завжди розуміють терористів
16:34
Потяг
Потяг "Чернігів - Івано-Франківськ" збив людину, рух через станцію "Количівка" призупинено
16:25
гроза
Грозові зливи та спека: Наталка Діденко про погоду 15 липня
16:18
польща кордон
На польському кордоні затримали 5 українців: намагались виїхати за підробними посвідками про вакцинацію
16:16
колектор
Захист боржників від незаконного тиску: НБУ почав реєстрацію колекторів
16:05
танк Абрамс
Польща придбає 250 танків Абрамс вартістю $6 млрд у США
16:02
Штам “Дельта”: в Україні підтвердили ще два нові випадки COVID-19
15:48
КСУ
КСУ визнав конституційним мовний закон
15:45
У Києві Honda зіткнулася з мопедом та вантажівкою, є загибла
15:45
Рада
Рада ухвалила закон про реструктуризацію боргів теплокомуненерго за газ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV