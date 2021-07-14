SkyUp у серпні запускає низку рейсів до Саудівської Аравії з Києва та Львова
SkyUp виконуватиме рейси одразу до трьох міст в Саудівській Аравії - Даммам, Джидда та Ер-Ріяд
Про це повідомила прес-служба авіакомпанії.
Авіакомпанія літатиме до Саудівської Аравії за таким розкладом:
- "Київ — Даммам — Київ" з 3 серпня, рейси щовівторка.
- "Київ — Джидда — Київ" з 8 серпня, рейси по четвергах і неділях.
- "Київ — Ер-Ріяд — Київ" з 4 серпня, рейси до Ер-Ріяду щосереди та щосуботи, рейси в Київ щочетверга та щонеділі.
- "Львів — Даммам — Львів" з 5 серпня, рейси в Даммам по четвергах, рейси у Львів по п’ятницях.
Для подорожі українцям знадобиться:
- Вакциновані мандрівники
Надати сертифікат про повний курс вакцинації (затверджені вакцини: Pfizer/BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna — 2 дози вакцини, Johnson & Johnson — 1 доза). Надати негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до в’їзду в країну (не розповсюджується на дітей, яким не виповнилося 8 років). Зареєструватися на онлайн-платформі не пізніше ніж за 72 години до вильоту.
- Невакциновані мандрівники:
Для комфортної подорожі пасажирам рекомендують перевіряти актуальні правила в’їзду і відпочинку напередодні вильоту.
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