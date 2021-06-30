"Слава Україні, героям слава!": посол Швеції відреагував на перемогу українських футболістів над шведською збірною

Про це він написав у Twitter.



"Слава Україні, героям слава" - написав посол.



До матчу Тіберг посол "зробив прогноз", що переможуть жовто-блакитні. Він також опублікував фото у формі української збірної.



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