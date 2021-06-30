"Слава Україні, героям слава!": посол Швеції відреагував на перемогу українських футболістів над шведською збірною
Посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг привітав українську збірну з перемогою над шведами в 1/8 фіналу Євро-2020
Про це він написав у Twitter.
"Слава Україні, героям слава" - написав посол.
До матчу Тіберг посол "зробив прогноз", що переможуть жовто-блакитні. Він також опублікував фото у формі української збірної.
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