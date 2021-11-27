"Слава УПА!" З'явилося відео повалення пам'ятника НКВС неподалік від Броварів

Подія сталася сьогодні, 27 листопада 2021 року, у День вшанування загиблих від Голодомору, передає Еспресо.TV.



Пам'ятник вдалося повалити за допомогою КамАЗу. Спершу до нього чіпляли трос, протилежний кінець якого охоплював гранітну брилу зі словами "подяки" НКВСівцям, але оскільки трос двічі рвався, було вирішено розхитати основу конструкції, а вже потім її таранити кузовом вантажівки.



Дивитися з 03:07При цьому учасники демонтажу наголосили, що в такий спосіб "допомагають місцевій владі" виконати відповідний припис в межах державної політики декомунізації.Перед поваленням на пам'ятнику НКВС написали: "Кати", "Слава УПА".Також на нього було нанасено зображення малогоро гербу України Тризубу.