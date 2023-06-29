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Славське, Московське, Ленінка: Рада змінила назви низки населених пунктів

29 червня, 2023 четвер
14:37
Суспільство

У четвер, 29 червня, Верховна Рада в рамках виконання закону про декомунізацію перейменувала щонайменше сім міст, селищ та сіл України

Про це інформує народний депутат України Ярослав Железняк.

Рада змінила назви селищ Ленінка - відповідно до законопроєкту №6109, та Первомайське Гайсинського району Вінницької області - №9019, ці рішення підтримав 247 і 251 народний обранець відповідно.

На Львівщині перейменували смт Славське, згідно із проєктом закону №8362, за який проголосував 251 депутат.

Також ВРУ підтримала нове іменування сіл: 

  • Новгородківка Мелітопольського району Запорізької області - №6219.
  • Латівка Одеського району Одеської області - №6220.
  • Московське Шосткинського району Сумської області - №9053.
  • Лопухів Тячівського району Закарпатської області №9054.

Крім того, було встановлено межі міста Гнівані Вінницького району, згідно з законом №7539, який підтримали 255 депутатів.

Проєкт закону №7399 передбачає межі міста Жмеринки, віддали голоси 249 нардепів. А також встановлені кордони міста Шаргорода Жмеринського району Вінницької області, відповідно до законопроєкту №7369. Це рішення підтримало 246 народних обранців.

Що відомо про перейменування населених пунктів

22 червня Національна комісія зі стандартів державної мови, центральний орган виконавчої влади, рекомендувала розглянути перейменування міста Запоріжжя. Там зазначили, що назва може не відповідати стандартам.

Після цього уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до міністра освіти й науки Оксена Лісового з проханням скасувати подібне рішення. За його словами, нинішньою рекомендацією Нацкомісія вийшла за межі визначених законом повноважень і її пропозиція не містить чітких рекомендацій щодо перейменування населених пунктів у більшості випадків.

На це голова Національної комісії зі стандартів державної мови Володимир Мозгунов сказав, що рішення комісії мають рекомендаційний характер, щоб звернути увагу органи місцевого самоврядування на проблеми. А питання про перейменування взялися розглядати після звернення від жителів Запоріжжя.

Щодо рекомендацій стосовно міста Запоріжжя, членкиня Нацкомісії зі стандартів державної мови Ольга Новікова заявила, що на сьогодні в наукових колах існують різні тлумачення таких назв, як "Запоріжжя" та "Запорожжя": "Позиція комісії полягає в тому, що і ту і ту назву ми вважаємо правильною, вони відповідають нормам української літературної мови".

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявив, що рішення Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування населених пунктів, в тому числі Запоріжжя, має бути скасоване.

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