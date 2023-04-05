Слідчі допитали екснамісника Києво-Печерської Лаври Павла
Митрополита Павла уперше допитали як підозрюваного - сторона захисту заявила, що він надав усі свідчення, які цікавили слідство
Про це повідомили у пресслужбі релігійної організації.
"4 квітня відбувся перший допит митрополита Павла як підозрюваного. Його адвокат священник Микита Чекмен розповів, що владика надав свідчення, що цікавили слідство", ідеться в повідомленні.
За словами адвоката, сторона захисту подала клопотання щодо ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. В УПЦ МП стверджують, що при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу Павла не були надані електронні докази звинувачення.
Адвокат додав, що захист вважає підозру, оголошену митрополиту Павлу, необґрунтованою.
- Екснамісник Києво-Печерської лаври Павло підозрюється у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні російського збройного вторгнення до України. Йому присудили два місяці домашнього арешту.
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