Про це повідомили у пресслужбі релігійної організації.

"4 квітня відбувся перший допит митрополита Павла як підозрюваного. Його адвокат священник Микита Чекмен розповів, що владика надав свідчення, що цікавили слідство", ідеться в повідомленні.

За словами адвоката, сторона захисту подала клопотання щодо ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. В УПЦ МП стверджують, що при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу Павла не були надані електронні докази звинувачення.

Адвокат додав, що захист вважає підозру, оголошену митрополиту Павлу, необґрунтованою.