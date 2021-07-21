Слідом за Аваковим: уряд звільнив першого заступника очільника МВС
Кабінет міністрів звільнив першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового
Про це написав нардеп Олексій Гончаренко за результатами засідання уряду у Telegram.
"Уряд звільнив Ярового Сергія Анатолійовича з посади першого заступника Міністра внутрішніх справ України", – йдеться у повідомленні.Яровий був на посаді понад 7 років, його призначив на неї ексміністр Арсен Аваков.
До цього Яровий був радником очільника МВС, а також командував Внутрішніми військами.
- Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков офіційно подав заяву про відставку.
- Верховна Рада проголосувала за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.
.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.11
Купівля 27.11Продаж 27.32
-
EUR
Купівля 31.84Продаж 32.21
- Актуальне
- Важливе