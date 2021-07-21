Слідом за Аваковим: уряд звільнив першого заступника очільника МВС

Про це написав нардеп Олексій Гончаренко за результатами засідання уряду у Telegram.

"Уряд звільнив Ярового Сергія Анатолійовича з посади першого заступника Міністра внутрішніх справ України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков офіційно подав заяву про відставку.

Верховна Рада проголосувала за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

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Яровий був на посаді понад 7 років, його призначив на неї ексміністр Арсен Аваков.До цього Яровий був радником очільника МВС, а також командував Внутрішніми військами.