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Пряні, з коньяком та часником. Пікантні рецепти маринованих слив
Перед приготуванням сливи потрібно ретельно промити та обсушити. Щоб шкірка не лопнула при заливці гарячим маринадом, зробіть на сливах кілька проколів зубочисткою. Для маринування найкраще підходять солодкі, але трохи недозрілі темні сливи з щільною м'якоттю. Якщо вони будуть дуже м'якими, то розваляться під час обробки
Пряні мариновані сливи з гострим перцем
Інгредієнти на 2 півлітрові банки:
- вода - 400 мл
- цукор - 2 столові ложки
- сушене лаврове листя - 5
- бутони сушеної гвоздики - 5
- горошини запашного перцю - 5
- одна зірочка сушеного бадяну
- сливи - 700 г
- два гострі перці
- дві столові ложки яблучного оцту
Покроковий рецепт приготування маринованих слив з гострим перцем:
- доведіть в каструлі воду до кипіння
- додаємо цукор, лаврушку, гвоздику, запашний перець, бадьян
- готуємо 5 хв. на помірному вогні
- викладаємо сливи та цілі перці в іншу ємність
- заливаємо окропом
- залишаємо на 15 хв.
- повертаємо маринад у каструлю
- доводимо до кипіння
- заливаємо сливи ще на 15 хв.
- викладаємо сливи у стерилізовані банки
- у кожну з них додаємо по гострому перцю
- ще раз кип'ятимо рідину
- додаємо оцет
- заливаємо банки маринадом
- закатуємо.
Мариновані сливи з коньяком
Інгредієнти на 2 пів літрові банки:
- вода - 300 мл
- цукор - 200 г
- пів чайної ложки солі
- 50 мл оцту (9%)
- половина чайної ложки кориці
- чотири бутони сушеної гвоздики
- три горошини чорного перцю
- три горошини запашного перцю
- чотири столові ложки коньяку
- 700 г слив.
Покрокове приготування маринованих слив з коньяком:
- доводимо в каструлі воду до кипіння
- додаємо цукор, сіль
- добре перемішуємо
- вливаємо оцет
- всипаємо корицю, гвоздику та перець
- готуємо маринад на слабкому вогні кілька хвилин
- додаємо коньяк
- перемішуємо
- викладаємо сливи в миску
- заливаємо гарячим маринадом
- залишаємо на годину за кімнатної температури
- повертаємо маринад у каструлю
- доводимо до кипіння
- знову заливаємо сливи
- повторюємо те ж саме через годину
- ще через годину знову зливаємо маринад
- доводимо до кипіння
- викладаємо сливи у стерилізовані банки
- заповнюємо маринадом
- закатуємо.
Мариновані сливи, фаршировані часником
Інгредієнти на 2 літрові банки:
- дві головки часнику
- 1 кг слив
- два сушені лаврові листки
- чотири горошини запашного перцю
- чотири бутони сушеної гвоздики
- пів літра води
- цукор - 160 г
- одна чайна ложка солі
- 50 мл оцту (9%).
Покроковий рецепт приготування маринованих слив, фаршированих часником:
- очищаємо часник
- великі зубчики нарізаємо товстими часточками
- робимо на кожній сливі поздовжній надріз
- обережно видаляємо кісточку
- вставляємо всередину часточку або зубчик часнику
- у стерилізовані банки кидаємо лаврове листя, перець та гвоздику
- зверху кладемо фаршировані сливи
- вливаємо в каструлю воду
- додаємо цукор та сіль
- доводимо до кипіння
- варимо три хвилини,
- заливаємо сливи киплячим маринадом
- прикриваємо кришками і рушником банки
- залишаємо на 40 хв.
- повертаємо рідину в каструлю
- додаємо оцет
- кип'ятимо 3 хв.
- заливаємо маринадом сливи
- закатуємо банки.
Смачного!
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