Словаччина майже завершила заміну радянської системи ППО, яку обіцяла передати Україні

Про це, з посиланням на прем’єр-міністра Словаччини Едуарда Гегера повідомляє Aktuality, інформує Еспресо.TV

За його словами, для захисту інших частин Словацької Республіки будуть задіяні інші батареї цієї системи – дві німецькі та одна голландська.

"Найближчим часом захист східного кордону буде посилено за допомогою інших систем протиповітряної оборони Словаччини та союзників", - сказав глава уряду.

Він подякував союзникам за їх майже негайну відповідь на забезпечення безпеки словацьких громадян. "Постачання обладнання та персоналу є яскравим доказом того, що Словаччина є повноправним членом сильного альянсу, який захистить її у разі потреби", – підкреслив Гегер. За даними Міністерства оборони Словацької Республіки, система Patriot у розгорнутій версії є однією з найскладніших систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Відзначимо, що для України ця новина важлива тим, що Словаччина попередньо погодилася надати Україні одну систему С-300 для захисту від російських авіаударів. Умовою Братислави було отримання заміни від держав НАТО, щоб захистити свій повітряний простір.

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