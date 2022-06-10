Про це в п’ятницю заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє ЄП з посиланням на TASR.

"Ми вже підготували речі для ремонту й модернізації кількох десятків одиниць техніки для України", – сказав Надь на заводі.

Очільник Міноборони зазначив, що ремонт і модернізація техніки передбачені контрактом, складеним із урахуванням побажань України.