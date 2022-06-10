Словаччина модернізуватиме військову техніку для ЗСУ, - міністр оборони
На ремонтному заводі у місті Молдава-над-Бодвоу (Словаччина) буде здійснюватись не лише ремонт, а й модернізація української військової техніки
Про це в п’ятницю заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє ЄП з посиланням на TASR.
"Ми вже підготували речі для ремонту й модернізації кількох десятків одиниць техніки для України", – сказав Надь на заводі.
Очільник Міноборони зазначив, що ремонт і модернізація техніки передбачені контрактом, складеним із урахуванням побажань України.
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