Словаччина отримала від ФРН системи ППО: їх встановлять на кордоні з Україною

Про це повідомляє пресслужбу Міністерства оборони Словаччини.

Комплекси надійшли на озброєння 11-ї бригади ВПС в місті Нітра і будуть залучені до охорони особливо важливих об'єктів на сході Словаччини.

Кожна з двох систем складається з 6 автоматичних гармат, двох сенсорних станцій і командного пункту.

Крім того, поставка з Німеччини також включає п'ять радарів спостереження з дальністю дії до 100 км і навчання словацьких солдатів.

Система протиповітряної оборони MANTIS призначена для безперервної охорони наземних об'єктів (наприклад, військових баз) від ракет, артилерійського або мінометного вогню, а також від безпілотників.