Словаччина отримала від ФРН системи ППО: їх встановлять на кордоні з Україною
Збройні сили Словаччини прийняли на озброєння німецькі системи протиповітряної оборони MANTIS для посилення охорони кордону з Україною
Про це повідомляє пресслужбу Міністерства оборони Словаччини.
Комплекси надійшли на озброєння 11-ї бригади ВПС в місті Нітра і будуть залучені до охорони особливо важливих об'єктів на сході Словаччини.
Кожна з двох систем складається з 6 автоматичних гармат, двох сенсорних станцій і командного пункту.
Крім того, поставка з Німеччини також включає п'ять радарів спостереження з дальністю дії до 100 км і навчання словацьких солдатів.
Система протиповітряної оборони MANTIS призначена для безперервної охорони наземних об'єктів (наприклад, військових баз) від ракет, артилерійського або мінометного вогню, а також від безпілотників.
- У грудні 2022 року тодішня міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт оголосила про рішення передати Словаччині дві батареї MANTIS з-поміж наявних у Бундесверу. Ці установки прикриватимуть пункти технічного обслуговування та ремонту переданої Німеччиною Україні важкої техніки.
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