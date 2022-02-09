Словаччина спростила правила в’їзду для іноземців

Про це йдеться на сайті пресслужби ДПСУ.



"Від 4 лютого 2022 року після прибуття до Словаччини особи, які подолали COVID-19 більше 180 днів тому, мають ті самі умови, що й вакциновані. Тобто для повністю вакцинованих осіб, а також для осіб, які подолали хворобу, домашній карантин після прибуття до Словаччини не є обов’язковим", - зазначено у повідомленні.



Як відомо, раніше особи, які перенесли хворобу були зобов’язані іти на карантин. Щеплені та ті, хто перенесли хворобу, були зобов’язані реєструватися в системі eHranica.



Нині реєстрація в eHranice залишається обов’язковою для невакцинованих осіб – після кожного прибуття до Словаччини.



"Стосовно карантину для нещеплених, то він скорочується з 10 днів до 5 днів після прибуття до Словаччини, або карантин припиняється після отримання негативного результату ПЛР-тесту, який можна зробити одразу після прибуття до Словаччини", - додали в пресслужбі.



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