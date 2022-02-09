Словаччина спростила правила в’їзду для іноземців
Словаччина скасувала перелік країн ризику, пов’язаний зі штамом коронавірусу "Омікрон", та особливі умови для осіб, які прибувають із країн ризику
Про це йдеться на сайті пресслужби ДПСУ.
"Від 4 лютого 2022 року після прибуття до Словаччини особи, які подолали COVID-19 більше 180 днів тому, мають ті самі умови, що й вакциновані. Тобто для повністю вакцинованих осіб, а також для осіб, які подолали хворобу, домашній карантин після прибуття до Словаччини не є обов’язковим", - зазначено у повідомленні.
Як відомо, раніше особи, які перенесли хворобу були зобов’язані іти на карантин. Щеплені та ті, хто перенесли хворобу, були зобов’язані реєструватися в системі eHranica.
Нині реєстрація в eHranice залишається обов’язковою для невакцинованих осіб – після кожного прибуття до Словаччини.
"Стосовно карантину для нещеплених, то він скорочується з 10 днів до 5 днів після прибуття до Словаччини, або карантин припиняється після отримання негативного результату ПЛР-тесту, який можна зробити одразу після прибуття до Словаччини", - додали в пресслужбі.
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