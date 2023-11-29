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Словацькі перевізники оголосили, що 1 грудня заблокують головний КПП на кордоні з Україною

29 листопада, 2023 середа
21:29
Економіка фури на кордоні

Асоціація далекобійників Словаччини оголосила, що 1 грудня заблокує пункт пропуску "Вишнє Нємецьке - Ужгород" на кордоні з Україною

Про це йдеться у пресрелізі асоціації, який вона оприлюднила у facebook

Зазначається, що КПП "Вишнє Нємецьке - Ужгород" буде заблоковано у п'ятницю,1 грудня, о 15:00. 

Перевізники назвали метою протесту "необхідність негайних рішень та солідарність з перевізниками з Польщі". Свої вимоги вони передали міністру транспорту Словаччини Йозефу Ражу. Зокрема, асоціація хоче негайного скасування угоди між ЄС і Україною про лібералізацію транспортних перевезень, яка нібито має руйнівний вплив на ринок перевезень у Словаччині.

Перевізники пообіцяли, що під час блокади не обмежуватимуть рух гуманітарки, військової допомоги, живих тварин, палива та свіжих охолоджених товарів. Водночас ввезення комерційних вантажів допускатиметься зі швидкістю 4 вантажівки на годину.

Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. У Мінінфраструктури заявили, що польські перевізники не передали Києву жодних офіційних вимог.

7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. 

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. 

15 листопада відбулися тристоронні перемовини з Польщею та Єврокомісією щодо розблокування пунктів пропуску, однак вони не принесли результатів. Натомість стало відомо, що Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання з блокуванням перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

16 листопада словацькі перевізники провели попереджувальну акцію і на годину заблокували перетин кордону українським колегам, приєднавшись до аналогічної польської блокади. Перевізники заявили, що чекатимуть на реакцію упродовж семи днів, а в разі її відсутності погрожують повністю перекрити пункт пропуску "Вишнє Нємецьке - Ужгород".

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску через мітинг перевізників. 

Світ
Польща
Словаччина
Блокування кордону
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