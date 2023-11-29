Словацькі перевізники оголосили, що 1 грудня заблокують головний КПП на кордоні з Україною

Про це йдеться у пресрелізі асоціації, який вона оприлюднила у facebook.

Зазначається, що КПП "Вишнє Нємецьке - Ужгород" буде заблоковано у п'ятницю,1 грудня, о 15:00.

Перевізники назвали метою протесту "необхідність негайних рішень та солідарність з перевізниками з Польщі". Свої вимоги вони передали міністру транспорту Словаччини Йозефу Ражу. Зокрема, асоціація хоче негайного скасування угоди між ЄС і Україною про лібералізацію транспортних перевезень, яка нібито має руйнівний вплив на ринок перевезень у Словаччині.

Перевізники пообіцяли, що під час блокади не обмежуватимуть рух гуманітарки, військової допомоги, живих тварин, палива та свіжих охолоджених товарів. Водночас ввезення комерційних вантажів допускатиметься зі швидкістю 4 вантажівки на годину.

Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. У Мінінфраструктури заявили, що польські перевізники не передали Києву жодних офіційних вимог.

7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим.

15 листопада відбулися тристоронні перемовини з Польщею та Єврокомісією щодо розблокування пунктів пропуску, однак вони не принесли результатів. Натомість стало відомо, що Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання з блокуванням перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

16 листопада словацькі перевізники провели попереджувальну акцію і на годину заблокували перетин кордону українським колегам, приєднавшись до аналогічної польської блокади. Перевізники заявили, що чекатимуть на реакцію упродовж семи днів, а в разі її відсутності погрожують повністю перекрити пункт пропуску "Вишнє Нємецьке - Ужгород".

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску через мітинг перевізників.