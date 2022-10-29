Словенія передала Україні 28 танків М-55S
Словенія направила другу велику партію озброєння Україні, передавши нашій державі 28 танків М-55S
Про це повідомило видання 24UR.
Повідомляється, що у Міноборони Словенії підтвердили, що танки, для надання яких була укладена угода з Німеччиною, успішно передані Україні. Ці танки перебували у резерві словенської армії, а тепер посилять оборону України.
- Нагадаємо: 19 вересня Німеччина і Словенія погодили передачу Україні танків M-55S.
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