Словенія передала Україні 28 танків М-55S

Про це повідомило видання 24UR.

Повідомляється, що у Міноборони Словенії підтвердили, що танки, для надання яких була укладена угода з Німеччиною, успішно передані Україні. Ці танки перебували у резерві словенської армії, а тепер посилять оборону України.

Нагадаємо: 19 вересня Німеччина і Словенія погодили передачу Україні танків M-55S.

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